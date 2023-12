Gmina Słupsk wybuduje przedszkole w Głobinie. Obiekt będzie gotowy w 2025 roku

Realizacją inwestycji zajmie się firma Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-Budowlane Borzestowska Huta. Nowe gminne przedszkole udostępnione zostanie do użytku do końca stycznia 2025 roku.

- Inwestycja obejmuje budowę przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wodną i sanitarną oraz drogami dojazdowymi do obiektu. Obecnie do Szkoły Podstawowej w Głobinie uczęszcza około 350 dzieci, a ich liczba stale rośnie. Budowa przedszkola to odpowiedź na zwiększającą się liczbę uczniów oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi przedszkolne w tej części naszego samorządu. Nowe przedszkole z pewnością poprawi komfort kształcenia najmłodszych mieszkańców – poinformowała gmina Słupsk.

W nowym przedszkolu znajdzie się miejsce na dwie sale dla młodszych dzieci, trzy sale dla nieco starszych, a także szatnie, pomieszczenia socjalne, zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Wartość przedsięwzięcia to niemal 7,7 mln złotych. Większość tej kwoty, czyli blisko 6,5 mln złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.