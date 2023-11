Golonka, czy koronka. Życie zaczyna się na emeryturze. Spektakl miasteckich seniorów

Słodko-gorzka komedia

- Wraz z paniami seniorkami założyliśmy mały teatr - mówi Konrad Remelski, autor sztuki i odtwórca roli Stanisława. - Trenowaliśmy miesiąc, spotkaliśmy się już dziesięć razy. Dzisiaj odbyła się premiera, ale taka prawdziwa na scenie odbędzie się za miesiąc, bo musimy opanować tekst niejakiego Konrada Remelskiego, bo jest bardzo długi i trudny - żartuje autor przedstawienia. I dodaje: Napisałem tę sztukę będąc na emeryturze podpatrując siebie i innych seniorów - mówi. - Niestety, wyszło mi tak, że muszę grać w tej sztuce ponieważ, w Miastku jakoś panów jest mało, szukaliśmy chętnego, ale nie udało się. Bali się, nie chcieli wziąć udziału. Tak więc musiałem się postarzeć i w sztuce mam osiemdziesiąt lat. Sztuka nazywa się "Życie zaczyna się na emeryturze", czyli koronka, albo golonka. Jest to taka słodko-gorzka komedia. Zaprosiliśmy dzisiaj między innymi emerytów, którzy uczestniczą w różnych zajęciach w bibliotece, może w sztuce odnajdą siebie, ale generalnie będziemy apelować, aby nie przyjmowali do siebie tych rożnych sytuacji, które przestawiany w sztuce, bo najważniejsze jest to, aby się trochę pośmiać z innych a może i z siebie.