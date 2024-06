Groźny wypadek między Leśnicami a Lęborkiem. Krajowa szóstka nieprzejezdna od kilku godzin

Do groźnego wypadku doszło o godzinie 6.30 pomiędzy Lęborkiem a Leśnicami. Od tego czasu droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruchem.

- Doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci i inne służby ratownicze pracują na miejscu. Prosimy o kierowanie się ze Słupska w miejscowości Pogorzelice na Unieszyno, a z Lęborka na Bytów bądź Łebę - informuje asp. sztab. Magdalena Zielke, oficer prasowa KMP Lębork. - Wiadomo, że doszło do zderzenia czołowego dostawczego Mercedesa Sprintera z ciężarową Scanią. Poszkodowany jest 21-letni kierowca Sprintera i to on został odwieziony do szpitala. Nie wiemy w tym momencie, jaki jest stan jego zdrowia - mówi Zielke.