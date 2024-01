Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra z Arriva Polskim Cukrem Toruń

Same porażki Czarnych to jedno, ale styl w jakich zostały odniesione to drugie. W meczach ze Spójnią oraz ostrowską Stalą nie przekroczyli granicy 70 zdobytych punktów, a mecz z Legią przegrany został już praktycznie w pierwszej kwarcie. Kolejnym utrapieniem trenera Czarnych Mantasa Cesnauskisa jest brak Pawła Leończyka. Doświadczonego środkowego słupskiego zespołu czeka ok. 2 miesięczna przerwa, a to znacznie utrudnia podkoszową rotację. Grający od początku sezonu bardzo nierówno Benas Griciunas zostaje praktycznie bez żadnego zmiennika.

Torunianie to natomiast chyba jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Przed sezonem wydawać się mogło, że zawodnicy z Grodu Kopernika podobnie jak w zeszłych rozgrywkach do samego końca bić będą się o utrzymanie. Toruńska ekipa jednak gra bardzo dobrze i z bilansem 10 zwycięstw i 8 porażek zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli.