Pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie [ZDJĘCIA]

Przed absolwentami najważniejszy egzamin życiu

- To było piękne pożegnanie. To już jest koniec, a właściwie początek nowego etapu w życiu dla naszych absolwentów - mówili podczas zakończenia roku szkolnego nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie.

- Jesteśmy pełni podziwu dla waszych klas, zaangażowania i wytrwałości (wszak wszyscy dali radę wystać ponad godzinę). Jesteście naszymi bohaterami. Liczymy, że w życiu dorosłym dacie radę i my wam bardzo kibicujemy! Powodzenia na pierwszym z ważnych egzaminów, który przed wami. I niestety, to zdecydowanie nie najtrudniejszy. Życzymy wam samych sukcesów, realizacji wytyczonych celów oraz spełnienia najskrytszych marzeń wysyłamy do naszych absolwentów od całej społeczności szkolnej.