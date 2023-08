Grzybobranie 2023. W lasach coraz więcej grzybów. Z pustym koszykiem nie wrócisz. Czytelnicy GP24 ślą zdjęcia swoich zbiorów 06.08.2023

Grzybiarze donoszą, że śmiało można wybrać się na grzyby. Choć szczyt sezonu nastąpi jesienią, to wiele grzybów jest już w polskich lasach. Nie inaczej to wygląda w regionie słupskim. Grzyby najczęściej rosną w miejscach wilgotnych i zacienionych. Prawidłowe zbieranie powinno opierać się o tzw. kodeks grzybiarza.

Grzybobranie to dla wielu osób także świetna okazja do spotkania się w gronie rodziny lub przyjaciół. Byliście już na grzybach? Sprawdź, co zebrali mieszkańcy Słupska i regionu!