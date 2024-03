Horror w słupskiej hali Gryfia. Icon Sea Czarni Słupsk przegrali z Kingiem Szczecin 74:78 [ZDJĘCIA, WIDEO]

Trzecia odsłona meczu to bardzo dobra gra Kinga. Czarni nie potrafili znaleźć odpowiedzi na świetnie grających gości, którzy bardzo szybko odskoczyli na 14 punktów. Pomimo prób odrobienia strat, Czarni zniwelowali stratę do 11 punktów (51:62). Ostatnia kwarta to pogoń drużyny ze Słupska. Zaliczyli oni bowiem "run" 12:0. Verners Kohs i Paweł Leończyk swoimi celnymi rzutami doprowadzili do sytuacji, gdzie różnica wynosiła tylko 3 oczka. Ostatnia akcja meczu należała do Czarnych. Szansę na doprowadzenie do dogrywki miał Michael Caffey, który w ostatnich sekundach popełnił stratę i wyrzucił piłkę w aut. Ostatecznie to King Szczecin cieszył się ze zwycięstwa 74:78.