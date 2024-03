Hospicjum Domowe w Bytowie ma 10 lat. Cenny prezent od rodziny Gierszewskich

Drutex ma gest

- Były wykłady, wspomnienia, trochę a nawet dużo śmiechu, gala oskarowa z czerwonym dywanem, wspaniałe jedzenie - cieszy się doktor Paweł Wichłacz, który prowadzi Hospicjum Domowe w Bytowie. - Wielką niespodziankę sprawili nam państwo Kamila i Leszek Gierszewscy, którzy na potrzeby naszego hospicjum zakupili super autko Skodę Kodiaq. To niesamowity gest dobra i miłości. Z takimi ludźmi, którzy nas wokół otaczają jesteśmy skazani na sukces i jako ten wojownik hospicyjny (oczywiście w pozytywnym znaczeniu) obiecuję pomagać, jak tylko mogę ciężko chorym, którzy na to zasługują a hasło naszej konferencji „Każde życie ma swoją wartość” było naszą dewizą w naszej codziennej pracy. Jestem przeszczęśliwy.

Wręczono statuetki

Podczas konferencji nagrodzono tych, którzy na co dzień wspierają Hospicjum Domowe. Statuetkami Przyjaciel Hospicjum wyróżniono:

- Kamilę i Leszka Gierszewskich

- Czesława Żurawickiego

- Edmunda Bruskiego

- Karolinę Keler

- Ks. Pawła Młyńskiego

- Teresę Duda

- Wiesławę Szymanowską

- Lucynę Miazgę

- Mariusza Szulista

- Nadleśnictwo Bytów

- Jeszcze raz dziękujemy za Państwa wsparcie, a niespodzianka w postaci samochodu, który na potrzeby hospicjum zakupili Kamila i Leszek Gierszewscy świadczą, jak bardzo możemy liczyć na Waszą pomoc - podkreśla Ewa Czechowska, rzecznik prasowy Szpital Powiatu Bytowskiego. - To wielki dar serca i na pewno zostanie wykorzystany w naszej codziennej pracy na rzecz potrzebujących!

Wydarzenie było też okazją, aby podsumować to co udało się zrobić na przestrzeni dziesięciu lat w zakresie opieki długoterminowej, poruszyć kwestię egzystencjalne, ale też porozmawiać o planach na przyszłość.