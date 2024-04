II tura wyborów w powiecie bytowskim. Najniższa frekwencja w Miastku

- Powiat bytowski: 27,24%

- Gmina Bytów: - 25,75%

- Gmina Kołczygłowy: 35,38%

Cisza wyborcza

Do zakończenia głosowania o godzinie 21 trwa cisza wyborcza. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

Na Pomorzu o stanowisko prezydenta, burmistrza oraz wójta walczy aż 82 kandydatów.