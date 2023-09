Inspektorat Transportu Drogowego skontrolował setki szkolnych autobusów w całej Polsce. Nieprawidłowości wykryto również na Pomorzu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego akcję „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzi już kolejny rok. Inspektorzy w pierwszych dniach września sprawdzają stan techniczny pojazdów transportujących najmłodszych, ale także kontrolują samych kierowców. Już w dwóch pierwszych tygodniach sprawdzono 671 autokarów w całej Polsce, co zakończyło się 76 zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi i 13 zakazami dalszej jazdy. To gorszy wynik niż przed rokiem.

- Około 11 proc. kontroli kończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W ubiegłym roku we wrześniu odsetek zatrzymanych dowodów rejestracyjnych wynosił niespełna 7 proc., więc o kilka procent wzrosła liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. Najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli usterki dotyczą układu hamulcowego, wycieków płynów eksploatacyjnych, nieprawidłowości w układzie kierowniczym, czy niesprawnego oświetlenia. Zdarzały się pojazdy, które nie miały ważnych badań technicznych – mówi Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.