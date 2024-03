IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Bytowskiego w Tuchomiu

Turniej tym razem w Tuchomiu

IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się dnia 17 marca o godz. 12 w Tuchomiu, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w przy ul. Ks. Jana Hinza 1

- Konkurs ma na celu integrację środowiska wiejskiego w powiecie bytowskim, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców oraz kultywowanie tradycji - informują organizatorzy. - Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zachęcić panie z każdej gminy do podejmowania wszelkich działań, które przyczynią się do rozwoju społecznego wsi. Z pewnością będzie to doskonałe miejsce do integracji i wymiany doświadczeń kulinarnych.