Jacht „Polina” z rosyjską załogą na pokładzie odpłynął z Ustki

Jak informowaliśmy, „Polina” pod polską banderą z rosyjską załogą zawinęła do Ustki w niedzielę 6 sierpnia. Rosjanie nie są wpuszczani do Polski, ale podczas rejsu kapitan jednostki zgłosił bosmanowi portu, że potrzebuje pilnej pomocy medycznej, bo ma problemy z sercem. W sytuacji ratowania zdrowia i życia jacht dostał taką zgodę.

Do portu wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy cudzoziemcowi. Jednak zdaniem ratowników nie było konieczności przewiezienia go do szpitala.

Na pokład weszli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przeprowadzili odprawę graniczną. W związku z tym, że obywatele Rosji nie mają prawa wjazdu na terytorium Polski komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce wydał im decyzję o odmowie wjazdu. Jacht został przeszukany. Nie znaleziono niczego podejrzanego.

W tej sytuacji Rosjanie mogli przebywać tylko na pokładzie. Cały czas byli pod obserwacją funkcjonariuszy. Tymczasem rozszalał się sztorm. Załoga zadeklarowała, że gdy tylko warunki pogodowe pozwolą, wypłynie w rejs na Bornholm. W środę, gdy morze uspokoiło się, kapitan zapowiedział wyjście w morze. Jednak Rosjanie, którzy nie mieli pozwolenia wejścia na ląd, nie mogli również opuścić portu. Zgody nie wydał im Kapitanat Portu w Ustce, ponieważ jacht nie miał ważnych dokumentów rejestracyjnych.