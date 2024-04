Plaża w Ustce rośnie z dnia na dzień. Refulacja skończy się przed sezonem [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Ustce tegoroczne prace czerpalno-refulacyjne rozpoczęły się 8 marca.

- Pole poboru urobku to osadnik zachodni Portu Ustka. Natomiast odcinek plaży przeznaczony do zasilenia wynosi około tysiąca metrów, od ostróg w kierunku Orzechowa do odcinka około trzystu metrów za schodami w Przewłoce – informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.