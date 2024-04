Jaka będzie pogoda w sobotę i niedzielę? A jaka do końca wiosny i latem? Sprawdź

Od środy nastąpi lekkie ochłodzenie. Powieje nieco silniejszy wiatr, a temperatura spadnie do 13-15 stopni Celsjusza.

A jaka pogoda czeka nas do końca kwietnia?

- Ten miesiąc ma być wyjątkowo ciepły. Temperatura ma być o około 3 do 4 stopni wyższa niż średnia kwietniowa. To między innymi z powodu wspomnianej cyrkulacji z południa przynoszącej zwrotnikowe powietrze. W kwietniu to rzadkie zjawisko – informuje Krzysztof Ścibor.