Jaką drogę pokonuje woda, zanim trafi do ustczan? Światowy Dzień Wody w stacji uzdatniania

To najbardziej strategiczne miejsce w Ustce. Studnie głębinowe, pompy, ogromne filtry i agregator, który czuwa w pogotowiu, gdy zabraknie prądu. W Światowy Dzień Wody usteckie Wodociągi pokazały mieszkańcom, skąd czerpią ten najważniejszy składnik życia, jaką drogą woda wędruje, by dotrzeć do stacji, a później do domów ustczan.

Jak na święto wody przystało, deszcz zasilał ziemię w ten cenny składnik. To jednak nie zniechęciło gości, których przywitał Krzysztof Czajkowski, prezes spółki, zapewniając że woda w Ustce jest bardzo dobrej jakości, a jej ceny należą do najniższych na Wybrzeżu.

Po tym pracownicy Wodociągów oprowadzali dzieci i dorosłych, przedstawiając im, jak wygląda proces wydobycia i uzdatniania wody. Dariusz Kowalkowski, kierownik działu infrastruktury wodociągowej, najpierw opowiedział o działaniu studni głębinowych.

- Na terenie ujęcia jest osiem studni. Woda jest w gruncie, pod nami, na głębokości 70 do 100 metrów. My ją z tych powierzchni wydobywamy – mówił przy jednej ze studni, opisując jak przed milionami lat powstała woda na Ziemi. - Ta studnia ma głębokość 70 metrów. Pompa jest zawieszona na około 32 metrach. Znajduje się tam też czterometrowy filtr oczyszczający z piasków, zawiesin. Jest to pierwszy stopień filtrowania. Pompa głębinowa jest opuszczona na 30 metrów. Jedna z naszych studni ma głębokość 155 metrów. Studnie są wyniesione, żeby nie dostały się do nich wody gruntowe, zaizolowane, zimą ogrzewane, wszystko jest podłączone do naszego systemu sterowania i możemy obserwować wszystkie parametry.