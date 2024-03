Światowy Dzień Wody. Akcja pod słupskim ratuszem [zdjęcia]

W ramach tego wydarzenia słupski ratusz promował nawyki konsumpcyjne poprzez zachęcenie do picia wody z kranu jako oszczędnej i zdrowej formy żywieniowej. Celem spotkania było zwrócenie uwagi, jaką rolę odgrywa woda w codziennym życiu, a także zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności oszczędzania i racjonalnego retencjonowania wody, w tym także kształtowanie proekologicznych postaw związanych ze zmniejszeniem ilości plastikowych odpadów opakowaniowych po wodach mineralnych kupowanych w sklepie.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 22 grudnia 1992 roku. Od 1993 roku corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku wydarzenie jest promowane hasłem: "Woda dla pokoju" i ma na celu zwrócenie uwagi na znaczeniu słodkiej wody w życiu człowieka i jej odpowiedzialności za zrównoważone gospodarowanie zasobami. Chodzi o podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania globalnemu kryzysowi wodnemu, w celu wsparcia celu zrównoważonego rozwoju, a myślą przewodnią jest: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 r.

Jak podkreślają władze Słupska, miejska kranówka jest czysta i bezpieczna. Woda, która płynie w słupskich kranach, w 100% pochodzi z ujęć głębinowych. Wydobywana jest ze studni, które sięgają do 100 metrów w głąb ziemi. Bogata jest ona w cenne składniki mineralne, wśród nich wapń i magnez. Woda po wydobyciu ze studni trafia do sieci wodociągowej, skąd trafia wprost do naszych kranów.

Picie wody z kranu jest ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione. Napełnienie litrowej butelki wodą kranową kosztuje średnio około 3 grosze. Dla porównania - koszt zakupu wody ogólnodostępnej w sklepie, to niekiedy równowartość 250 butelek kranówki. Ponadto, wykorzystując butelki wielokrotnego użytku do napełniania ich wodą do picia, mamy z głowy problem z plastikowymi opakowaniami.