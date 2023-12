Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie strzałem w dziesiątkę. Tłumy na rynku (WIDEO)

Jarmark zorganizowało Bytowskie Centrum Kultury. Wsparcia udzielił Drutex. I trzeba przyznać, że BCK stanęło na wysokości zadania. To był prawdziwy i magiczny wstęp do świąt. Bytowski rynek przez kilka dni odwiedziło mnóstwo osób i nie tylko z Bytowa, ale też z całego regionu. Atmosfera była wyjątkowa.

- To już kolejna edycja jarmarku, cieszymy się, że wiele tysięcy osób przewinęło się przez bytowski rynek - mówi Adam Leik, dyrektor do spraw kadr w bytowskim Druteksie. - Oczywiście cieszymy się, że nasi pracownicy i ich rodziny mogli wziąć w tym udział, ale jarmark był dedykowany wszystkim mieszkańcom ziemi bytowskiej oraz turystom. To był wspaniały wstęp do nadchodzących świąt.