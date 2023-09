Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA]

Targi ogrodniczo-pszczelarskie to cykliczna impreza organizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Setki wystawców wystawiają się w Słupsku na placu przy ul Grunwaldzkiej - przed Parkiem Wodnym Trzy Fale. To okazja dla działkowców i ogrodników, aby zaopatrzyć się w krzewy i rośliny, które ozdobią ogród lub balkon. W programie m.in. doradztwo ogrodnicze i pszczelarskie, sprzedaż drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych, nasion i cebulek oraz owoców i warzyw. Można też kupić narzędzia ogrodnicze oraz uzyskać fachową poradę - np. jakie prace jesienią należy wykonać w ogrodzie.

A jest co robić. Jesienne porządki w ogrodzie to zadanie czekające przed każdym właścicielem ogrodu.

- Jesienne porządki w ogrodzie zajmują sporo czasu, ale są konieczne. Zanim nadejdą mrozy, trzeba dobrze przygotować ogród do zimy. Aby ogród przetrwał zimę, trzeba go uporządkować i zadbać o dobrą ochronę roślin. Przed zakończeniem sezonu obowiązkowo należy usunąć opadłe, suche liście, przyciąć gałęzie drzew i podlać obficie lubiące wilgoć rośliny. Konieczne jest także okrycie przed mrozem wrażliwych krzewów i bylin oraz skoszenie trawnika - mówi pani Grażynka, u której można było kupić wszystko, co niezbędne do tych prac.