Już w ten weekend w Słupsku. Rozmowa o filmie Jacka Bławuta i wykład o majorze Hubalu

O majorze Hubalu

Major Henryk Dobrzański, ps. „Hubal”, urodzony w 1897r. był oficerem kawalerii Wojska Polskiego, a także sportowcem i polskim zagończykiem, dowódcą Oddziału Wydzielonego, Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. nigdy nie złożył broni i nie zdjął munduru, do końca dochował przysięgi wojskowej. Jako żołnierz był w służbie od roku 1914 do 1940, początkowo w armii austriacko – węgierskiej; później w Legionach Polskich, a następnie w Wojsku Polskim. Był także związany z Pomorzem, stacjonował w 2 Pułku Strzelców Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, jak również w latach 1922-1923 był słuchaczem Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, gdzie rozpoczął karierę hippiczną, krajową i międzynarodową. W oddaniu i poświęceniu dla Polski potrafił zignorować rozkazy swoich przełożonych, przez co mógł być kontrowersyjnie postrzegany. Zginął w walce z okupacyjnymi wojskami Niemiec hitlerowskich 30 kwietnia 1940 r. na kielecczyźnie pod Anielinem k. Opoczna. Miejsce jego pochówku nie jest do dziś ujawnione.