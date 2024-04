Maj w kinie Rejs. Filmy nowe i kultowe. Sprawdź, na co warto się wybrać

Do pozornie diametralnie odmiennego świata przeniesie nas film „Joika”. Tę opartą na faktach historię jednej z pierwszych Amerykanek przyjętych do Moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoj, ogląda się niczym film grozy: za pięknem tańca kryje się ból, okrucieństwo i brutalna rywalizacja.

W czwartek, 2 maja, w ramach spotkań DKF Projekcja zobaczymy przedpremierowo nowy film Hirokazu Koreedy “Monster”. Pozornie drobne zdarzenie na szkolnym korytarzu zostanie opowiedziane z trzech różnych perspektyw: chłopca, rodzica i szkoły, a my - dzięki szkatułkowej narracji - kilkukrotnie będziemy zmieniać punkty widzenia i ocenę bohaterów.

Wielkie widowiska wracają do Rejsu. Obejrzymy retransmisję spektaklu „Vanya”z National Theatre w Londynie. To śmiała reinterpretacja klasycznej sztuki Czechowa „Wujaszek Wania". Uznany brytyjski aktor Andrew Scott wciela się w galerię niezwykłych bohaterów, by ukazać złożoność ludzkiej natury, jej komizm i tragizm. Jeden jedyny pokaz odbędzie się w sobotę, 4 maja, o godzinie 15.30.

Podupadłe górnicze miasteczko i jego pogrążeni w marazmie mieszkańcy są bohaterami najnowszego filmu Kena Loacha „The Old Oak". Gdy do miasta trafia autobus z syryjskimi uchodźcami, frustracja i niechęć do obcych sięgają zenitu. Jeden z najważniejszych brytyjskich reżyserów po raz kolejny bierze na warsztat ważny społecznie temat i zastanawia się nad przyczynami ksenofobii u swoich rodaków.