Kaczy dołek nie tylko ze skateparkiem, ale też placem zabaw (WIDEO)

- Bardzo się cieszymy, że udała się inwestycja związana ze skateparkiem - mówi Witold Zajst, burmistrz Miastka. - To jeden z największych w powiecie bytowskim. Najbardziej okazały w województwie pomorskim, niedawno zamontowaliśmy poidełko dla dzieci. Niedawno otrzymaliśmy pieniądze z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - 140 tysięcy złotych. Za te pieniądze wykonamy plac zabaw. I pomału będziemy modernizować tę strukturę, która teraz nie wygląda okazale, ale to się zmieni.

Skatepark w Miastku

Skatepark w Miastku powstawał w bólach i z opóźnieniem. - Przy takich inwestycjach problemy były, są i będą. Przedsięwzięcie prowadzono zimą i to temperatura była największą przeszkodą - tłumaczył Witold Zajst, burmistrz Miastka. Czy skatepark przeszedł test i dzieciaki chętnie z niego korzystają? Trzeba przyznać, że takie miejsce rozrywki to był strzał w dziesiątkę. Na skateparku codziennie swoje umiejętności szlifuje kilkudziesięciu uczniów.

- Długo czekaliśmy, prawie rok - mówi Michał. - Bardzo się cieszymy, że jest takie miejsce do zabawy. W wakacje spędzałem tu całe dnie, teraz w roku szkolnym przychodzę popołudniami.

Budowa skateparku

Skatepark powstał na placu rekreacyjnym „kaczy dołek” w miejscu m.in. dawnego kortu tenisowego. Jego wymiary to: 58 na 28 metrów. Przeznaczony jest do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach typu BMX. Jego elementy to: minirampa, funbox, poręcz, grindbox, zestaw quarter pipe z bank ramp, wulkan, manual pad i bowl. Do tego wykonane zostały: stojaki na rowery, stacja rowerowa, ławki, ciągi piesze. Oczywiście cały jest oświetlony.

Koszt prac wyniósł prawie 1 mln 149 tys. zł. Gmina Miastko na ten cel dostała ponad milion złotych z Polskiego Ładu.