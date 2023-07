Kąpielisko Ustka Zachód po raz pierwszy z Błękitną Flagą (zdjęcia)

Uroczyste przekazanie certyfikatu i flagi oraz wciągnięcie jej na maszt odbyło się 18 lipca na plaży. Wyróżnienie to na ręce burmistrza Jacka Maniszewskiego przekazał przedstawiciel instytucji certyfikującej Jarosław Szczygieł. Obecni byli także przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rozwoju, który administruje plażą i zajmuje się procedurą pozyskania Błękitnej Flagi oraz Piotr Wasilewski ze słupskiego WOPR, kierownik kąpieliska z ratownikami strzegącymi na co dzień bezpieczeństwa na usteckich plażach.

Program ten rozpoczął się w Europie. Miał zachęcić zarządców kąpielisk do spełnienia założeń dyrektywy Rady Europejskiej, dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Pomysł powstał we Francji w 1985 r., gdzie pierwsze nadmorskie gminy zostały wyróżnione Błękitną Flagą po uwzględnieniu kryteriów oczyszczania ścieków i jakości wody w kąpieliskach. W tym roku na świecie Błękitną Flagę ma 4664 plaż i marin w 46 państwach.

Błękitna Flaga to nazwa programu organizacji pozarządowej – Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) z siedzibą w Danii, zrzeszającej narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu. Celem programu jest promocja ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych. Ośrodki spełniające założenia programu uzyskują prawo do używania znaku Błękitnej Flagi.

Jako pierwsze w Polsce w 2005 roku Błękitną Flagę otrzymały Gdynia (Śródmieście), Mrzeżyno, Pobierowo, Sopot (plaża Grand Hotel) oraz Marina Łeba. Tegoroczne certyfikaty przyznano aż 34 nadmorskim kąpieliskom w Polsce od zachodu po wschód - najwięcej od początku edycji programu w Polsce. Niektóre z plaż, tak jak na przykład Ustka, cieszą się błękitem od kilkunastu lat, inne kąpieliska – dopiero teraz ciężko zapracowały na certyfikat, a niektóre traciły go w ciągu tych lat.

Według założeń główną ideą programu Błękitna Flaga jest zbliżenie społeczeństwa z jego otoczeniem i zachęcenie do lepszego poznania swojego środowiska. Pretendenci do certyfikatu powinni więc oferować i wspierać działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyróżnienie to obowiązuje tylko przez jeden sezon, co roku trzeba ponownie się o nie ubiegać i przechodzić ścisłe kontrole. Pod ocenę jury brane są następujące zagadnienia: jakość wody, utrzymywanie porządku i czystości na terenie kąpieliska i w otoczeniu – tu chodzi o częstotliwość sprzątania, odpowiednią liczbę koszy na śmieci, segregację odpadów, odpowiednią liczbę urządzeń sanitarnych, zakaz wjazdu na plażę pojazdów mechanicznych. Błękitni flagowicze muszą wykazać się dostępnością. Jury ocenia więc ciągi piesze, rowerowe, dojazd transportem publicznym do kąpieliska. Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo na terenie kąpieliska - odpowiednia liczba ratowników WOPR, wyposażenie w sprzęt ratunkowy, stanowisko pierwszej pomocy, oznakowanie stref dla różnych grup użytkowników. Z kolei aby spełnić warunek dotyczący dostępności dla osób niepełnosprawnych, należy dysponować podjazdami, urządzeniami sanitarnymi, miejsca postojowymi. W ostatnich latach są to również wózki kąpielowe.