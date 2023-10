Każda nakrętka na wagę zdrowia. Akcja bytowskich policjantów

- Po raz pierwszy nasze metalowe serce na nakrętki zostało całe zapełnione - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej komendy policji. - Po odbiór zawartości osobiście przyjechała Karolinka Orlikowska ze swoimi rodzicami, która zmaga się z chorobami. Wspólnie z policjantami opróżnić serce osobiście pomógł Komendant Powiatowy Policji w Bytowie inspektor Andrzej Borzyszkowski. Poza kilkoma workami nakrętek dziewczynka otrzymała od naszych funkcjonariuszy jeszcze kilka drobnych upominków.

Policjanci z Bytowa zachęcają wszystkich do włączenia się wspólnie z nami do kolejnego zapełnienia serca. - Metalowy pojemnik stojący przed budynkiem naszej komendy jest ogólnodostępny i każdy może przyjść i w ten sposób pomóc potrzebującym. Należy pamiętać, że wrzucać do niego należy wyłącznie wszelkie plastikowe nakrętki niezależnie od ich koloru czy kształtu. Po sprzedaży korków pieniądze przydadzą się na rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny dla dziewczynki. Każdy korek się liczy! Dziękujemy za pomoc w zbiórce i prosimy o więcej - mówi Łaszcz.