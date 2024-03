Kierowca BMW wjechał w volkswagena. Sprawca ukarany wysokim mandatem

- Wczoraj około godziny 14.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji, do której doszło na drodze nr 213 w Choćmirówku - mówi Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że kierujący BMW nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go vw i doprowadził do zderzenia. Uczestnicy byli trzeźwi, sprawca został ukarany mandatem w wysokości 1100 złotych i punktami karnymi.