Kilkuset pracowników Scanii szukało pracy na targach w hali Gryfia. Ofert było bardzo dużo

Ponad pięćdziesiąt firm ma oferty pracy dla pracowników słupskiej Scanii, która kończy produkcję autobusów i zwalnia ponad 700 osób. Specjalnie dla nich zorganizowano w sobotę, 21 października, targi pracy na hali Gryfia.

Zainteresowanie targami było ogromne – zarówno ze strony pracodawców, jak i poszukujących pracy. Ponad 50 firm w sobotę na hali Gryfia proponowało pracę pracownikom Scania Production Słupsk objętych redukcją etatów. - Firm jest ponad 50. A chętnych było jeszcze więcej, ale niestety, nie pomieścilibyśmy się tu wszyscy. Zaprosiliśmy głównie firmy produkcyjne z różnych branż, które są zainteresowane przejęciem pracowników Scanii, którzy najbliższych miesiącach będą musieli pożegnać się z zakładem. Są to głównie firmy z regionu, ale nie tylko bo mamy firmy z południa Polski, a nawet firmy zagranicy, nasze jednostki Scanii z Francji i ze Szwajcarii. Oferty są takie, że praktycznie, kończąc pracę w Scanii na drugi dzień można rozpocząć pracę w innej firmie. Wierzymy więc, że nasi pracownicy znajdą zatrudnienie i zostaną docenieni w innych firmach – mówi Maciej Kornas, koordynator ds. komunikacji w Scania Production Słupsk.

Wśród firm ze Słupska i regionu były m.in. Pomorzanka, Plast Box, PKS, MZK, Markos, Fiskars, Perla, Viscon, czy Mowi.

- Mamy ofertę głównie dla dwóch grup zawodowych - dla kierowców i mechaników. Jest to praca na miejscu, więc dobre rozwiązanie dla osób ze Słupska i z powiatu słupskiego. Zainteresowanie jest. Są osoby bardzo zdecydowane, które zostawiły swoje CV, więc mamy nadzieję, że rozmowy zostaną sfinalizowane- - Tomasz Kowalczyk, prezes PKS Słupsk. Pomorzanka deklaruje, że jest gotowa przyjąć od razu 15 osób – m.in. elektryka-automatyka, mechanika maszyn spożywczych, operatora maszyn i magazynierów. Plast Box rozwija się i buduje kolejna halę produkcyjną. - W związku z tym mamy gotowość do zatrudnienia do nawet kilkudziesięciu pracowników, a w przyszłości może i więcej. Kupujemy maszyny najnowszych technologii i będziemy potrzebowali ludzi do ich obsługi, ale także ludzi do pracy przy produkcji – mówiły przedstawicielki firmy.

Były także firmy z całego Pomorza – m.in. z Gdyni, czy Tczewa.

- Reprezentuję firmę Eaton. Jesteśmy z Tczewa. Branża motoryzacyjna. W tej chwili wdrażamy nowy project immobility. Produkujemy elementy do samochodów elektrycznych – ciężarowych, jak i osobowych. Są to inwertery i konwertery. W związku z tym poszukujemy bardzo dużo pracowników na wszystkie szczeble stanowiska – od operatora poprzez techników, inżynierów do spraw jakości, utrzymania ruchu, następnie inżynierów do działów technologicznego i również kadrę zarządzającą. Mamy bardzo bogaty pakiet benefitów. W związku z tym, że mamy duże potrzeby jeśli chodzi o zatrudnienie nowych pracowników, to proponujemy pracownikom chętnym również pakiet relokacyjny w wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla osób które zdecydowałyby się podjąć pracę w Tczewie i przeprowadzić się do nas. Dlatego tutaj jesteśmy. Mamy nadzieje, że wśród pracowników Scanii znajdziemy takie osoby, które zechcą się u nas zatrudnić – Dagmara Świdzińska, dział HR firmy Eaton.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się też stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz policji.

- Mamy ciągły nabór do służby w policji. To dobra i stabilna praca dająca duże możliwości rozwoju – mówił mł. Asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku. Wśród poszukujących pracy optymizm, ale umiarkowany.

- Nikt z nas się nie spodziewał, że firma, która działa w Słupsku ponad 30 lat zostanie zamknięta. Liczyliśmy na stabilne zatrudnienie. Pracujemy tu od 18-20 lat. A tu nagle cała nasza nić produkcji jest wygaszana. Do końca tego roku produkcja autobusów zostanie skończona, Umowy są różne – do kwietnia, lipca, sierpnia. Zostanie tylko produkcja podwozi w Kobylnicy, ale to praca dla 200-300 osób, a co z pozostałymi 700? - pytają obecni monterzy Scanii. - Tagi jednak pokazały, że praca jest. Firm jest bardzo dużo, jest w czym wybierać. Jest kilka fajnych ofert. Ale trzeba to na spokojnie przemyśleć. Wziąłem broszurki, kontakty. Wszystkie firmy są otwarte na współpracę – mówi Darek.

- Ofert jest tyle, że chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Obawy jednak są. Mamy rodziny. Ja tu robię 18 lat. Ciężko będzie się przebranżowić – mówi Radek.

Magda ma umowę do stycznia.

- Liczyłam na stabilną prace w Scanii, ale niestety znów muszę szukać czegoś nowego. Złożyłam CV w kilku firmach i zobaczę, czy się odezwą. Wygląda na to, że perspektywy pracy są, choć część stanowisk jest zdecydowanie bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet. Jestem jednak dobrej myśli – mówi. Organizatorem targów jest Scania.

– Zorganizowaliśmy targi pracy dla naszych pracowników ze względu na to, że chcemy im pomóc, aby jak najszybciej odnaleźli nowe miejsca pracy na rynku – mówi Lilianna Łuczkiewicz, dyrektor do spraw personalnych w słupskiej Scanii. – Zainteresowanie naszymi pracownikami jest ogromne. Na Hali Gryfia mamy blisko 50 firm i instytucji z naszego regionu, z różnych branż, zarówno motoryzacyjnej i przemysłowej. Myślę, że ten rynek jest w stanie wchłonąć całą liczbę naszych pracowników – mówi.

Spółka Scania Production Słupsk S.A. powstała w 1992 roku i dotychczas była jednym z największych pracodawców w mieście. Do końca pierwszego kwartału 2024 roku zamierza całkowicie zakończyć działalność w zakładzie produkcji nadwozi autobusów w Słupsku. Działalność Scanii w Słupsku zostanie ograniczona z produkcji autobusów do wytwarzania podwozi. Pracę straci około 700 osób. Zostanie około 300.

- W celu utrzymania rentowności oraz konkurencyjności Grupa Scania musiała zrewidować strategię rozwoju i zrestrukturyzować działalność. Produkcja autobusów w słupskiej fabryce będzie stopniowo wygaszana. Należy jednak podkreślić, że Scania nie zniknie kompletnie z lokalnego rynku, pozostając przy produkcji podwozi autobusowych – mówi Robert Eriksson, Dyrektor Zarządzający Scania Production Słupsk S.A. - Scania podjęła liczne działania mające na celu zabezpieczenie odchodzących pracowników. W tym procesie wspierają nas prezydentka Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, lokalne instytucje tj. ZUS oraz Powiatowy Urząd Pracy. Nawiązaliśmy także współpracę z Urzędem Marszałkowskim i podległymi mu instytucjami, żeby zapewnić odpowiednie wsparcie zwalnianym pracownikom – mówi Lilianna Łuczkiewicz, Dyrektor Personalna Scania Production Słupsk S.A.

Od pracodawcy pracownicy otrzymali odpowiedni pakiet socjalny i wsparcie, w tym m.in. odprawy, dofinansowanie kursów i szkoleń, a nawet relokacji. Natomiast głównym problemem dla zwalnianych osób było poszukiwanie nowego miejsca pracy. Scania nawiązała współpracę w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Wsparcia udzieliła Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a także Agencja Rozwoju Pomorza. Trudności Scanii spowodowane są negatywnymi zmianami na globalnym rynku w segmencie autobusów. Przełożyło się to na spadek liczby zamówień na nowe autobusy i spowodowało trwałą utratę rentowności tego segmentu. Segment autobusów mocno odczuł negatywne skutki pandemii koronawirusa i choć sytuacja na rynku stopniowo się normuje, tempo odbudowy jest niewystarczające.

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka