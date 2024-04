Klasztorne Stawy zapraszają spacerowiczów. Przestrzeń za słupskim aquaparkiem doczekała się rewitalizacji [ZDJĘCIA]

„Klasztorne Stawy na spacerowo i sportowo” to zadanie, które zyskało największe poparcie mieszkańców w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Pomysł na zagospodarowanie tej części miasta opracowała Jadwiga Bekier ze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Park na skraju Słupska ma być teraz miejscem sportowej aktywizacji seniorów, ale nowymi ścieżkami przespacerować się może każdy mieszkaniec.

- Zależało nam na tym, aby ten teren został przede wszystkim odnowiony i zyskał nowe funkcje. Chcieliśmy również uporządkować to, co przez wiele lat użytkowania zostało zniszczone i wymagało modernizacji. Cały obiekt zyskał nowe ciągi piesze i dzisiaj można obejść cały teren wokół, wymieniona została cała architektura. Cieszymy się, że altana zyskała nowy wygląd i elementy. Uporządkowaliśmy również zieleń i roślinność, która znajduje się na tym obiekcie. Są też nowego rodzaju ławki, huśtawki bujane, okrągłe, które będą służyć temu, żeby spędzać tutaj czas nie tylko aktywnie, ale w miłej przestrzeni i atmosferze. Liczę na to, że będzie to miejsce, do którego mieszkańcy przyjdą posiedzieć, pomyśleć, porozmawiać, czy poczytać książkę – mówi Agnieszka Klimczak, dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.