Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA]

To właśnie wtedy wyburzono dwa budynki będące przez powojenne lata centrum życia kulturalnego Słupska – Dom Kultury Kolejarza i Stary Teatr. Ten pierwszy stał tam na rogu obecnej ulicy Anny Łajming (wówczas 9 Marca) i Wojska Polskiego. Teraz w tym miejscu jest rondo łączące obie ulice.

Słupsk w latach lat 70. XX wieku przeżywał spory rozwój. Już na początku tamtej dekady przystąpiono do przebudowy układu komunikacyjnego miasta. Remontowano ulice, co wiązało się z wieloma wyburzeniami obiektów, które nie tarasowały rozbudowę.

To w tamtych latach przebudowano m.in. skrzyżowanie ulic Szczecińskiej, Krzywoustego i Szczecińskiej. Ta ostatnia została poprowadzona na prawie 1,5 odcinku aż do ul. Nadmorskiej (obecnie al. 3 Maja). Co ciekawe, ta ulica otrzymała dwa pasy ruchu, zaś szerokość pasa drogowego odpowiadała ówczesnym standardom autostradowym.

Niestety, były też inwestycje nieudane, czy raczej niedokończone, jak choćby słupski dworzec PKP. Obiekt, choć w części zdewastowany po przejściu frontu wojennego w marcu 1945 r., przez prawie kolejnych 30 lat spełniał swoja rolę. Jednak epoka Gierka wyznaczała nowe wyzwania i hasło „Budujemy drugą Polskę” dotyczyło również słupskiego dworca.

Na początku lat 70. XX wieku został rozebrany, zaś władza obiecała, że natychmiast zacznie budować nowy obiekt. Mało tego, dworzec miał otrzymać tunel dla pieszych pod torami w kierunku Zatorza, gdzie miał zostać wybudowany dworzec autobusowy. W witrynie domu towarowego prezentowano nawet makietę całej inwestycji.