Koalicja Obywatelska rozpoczęła zbieranie podpisów. W niedzielę Borys Budka odwiedził Słupsk

Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska wraz z posłem Zbigniewem Konwińskim i senatorem Kazimierzem Kleiną uczestniczył w niedzielę w konferencji prasowej zorganizowanej na ul. Nowobramskiej w Słupsku.

- Dziś w Słupsku zbieramy popisy z kandydatami i kandydatkami z Koalicji Obywatelskiej. Wspaniali liderzy są w tym okręgu, bo jest posłanka Barbara Nowacka oraz obecny tutaj ze mną słupski lider Platformy Obywatelskiej, sekretarz Klubu - poseł Zbigniew Konwiński i senator Kazimierz Kleina, wybitny fachowiec, jeśli chodzi o finanse i ekonomię - mówił Borys Budka. - Dzisiaj z tego miejsca chciałem podziękować za ten bardzo pozytywny weekend w całej Polsce, nasi kandydaci i kandydatki wychodzą do Państwa z prośbą o poparcie naszych list do Sejmu i z prośba o poparcie naszych kandydatów do Senatu, ale także z prośbą o rozmowę, aby wysłuchać naszych propozycji. Jesteśmy zaskoczeni tak pozytywnym odbiorem i tym w jaki sposób idzie nam ta zbiórka podpisów. Wieczorem będziemy w Gdyni, a jutro od rana będziemy zbierać podpisy w okręgu gdańskim - mówił Budka.