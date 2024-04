Nieoczywiste rozstrzygnięcia wyborcze w powiecie słupskim. W dwóch kolejnych gminach są nowi włodarze

Ciekawa batalia o fotel wójta rozegrała się w Dębnicy Kaszubskiej. Ostatecznie zwyciężyła ją dotychczasowa wójt Iwona Warkocka uzyskując 1862 (55,97 proc. poparcia), pokonując swojego oponenta Andrzeja Wawrzyniaka (1465 głosów, 44,03 proc.). Tu różnica w głosach była już nieco większa, bo wyniosła 397.

- Przychodzi refleksja, że można prowadzić intensywną kampanię wyborczą w social mediach i jest to skuteczne. To jest dla mnie i dla wielu włodarzy zaskoczenie. To duże zaskoczenie nie dlatego, że nie doceniam social mediów, to nie jest moja najmocniejsza strona, a trzeba było się z tym zmierzyć. To był duży wysiłek ludzi, którzy mnie wspierali, moja załoga to dużo ludzi dobrej woli, zaangażowanych z porywu serca. To nie przypadek, to wypracowany wynik – ocenia swoje zwycięstwo Iwona Warkocka.