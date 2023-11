Kobieta straciła 5 tys. zł. Przelała je na konto oszusta, myśląc, że pomaga synowi

We wtorek wieczorem, 15 listopada, jedna z mieszkanek powiatu słupskiego otrzymała na swoim komunikatorze internetowym wiadomość od osoby podającej się za jej syna.

- Wiadomość wysłana była z innego numeru niż ten, należący do jej syna, jednak wytłumaczeniem na tę sytuację był fakt utraty telefonu i brak możliwości kontaktu ze swojego numeru. Osoba podająca się za syna 50-latki poprosiła o pilną pożyczkę, która zostanie przeznaczona na zakup nowego telefonu dlatego, że wcześniejszy został uszkodzony. Kobieta próbowała skontaktować się z synem pod jego prawdziwym numerem, jednak nie odbierał on telefonu. Po kilku minutach 50-latka zalogowała się do bankowości internetowej i przelała blisko 5 tysięcy złotych na wskazane w rozmowie konto - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Kilkadziesiąt minut później do 50-latki oddzwonił jej prawdziwy syn, który nie mógł wcześniej odebrać telefonu. Okazało się wtedy, że nie potrzebował on pomocy finansowej i nie kontaktował się za pośrednictwem komunikatora ze swoją mamą.