Słupscy kierowcy apelują do prezydent. Chcą zmian na newralgicznym skrzyżowaniu

System RedLight rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle u zbiegu ulic Gdańskiej, Garncarskiej i Wiejskiej stał się prawdziwym postrachem słupskich kierowców. Przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania, kamery zarejestrowały na skrzyżowaniu ponad 800 wykroczeń. Zdaniem kierowców zrzeszonych w Związku OSK, większość mandatów nałożonych została niesłusznie. „Wyłapywane” są bowiem również przejazdy na gasnących strzałkach warunkowych. Wjechanie na skrzyżowanie w czasie dwóch sekund od zniknięcia zielonej strzałki kwalifikowane jest już jako przejazd na czerwonym świetle, a tym samym wykroczenie.

- Naszym zdaniem taka zwłoka jest niewystarczająca szczególnie w odniesieniu do nauki jazdy czy komunikacji i pojazdów ciężkich. Wiemy, że władze miasta wystąpiły z wnioskiem do GITD o zwiększenie czasu, co jednak nie odniosło skutku. W związku z tym prosimy o rozpatrzenie naszej propozycji zmian, które w naszej ocenie poprawią bezpieczeństwo, zwiększą dynamikę ruchu i pozwolą uniknąć wysokich kar i dużej ilości punktów karnych. Nie powinno się organizować "łowiska" w imię szlachetnej idei poprawy bezpieczeństwa – piszą do władz miasta kierowcy.