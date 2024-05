Kobylnica miastem? Wojewoda pomorska jest na tak

Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Kobylnicy statusu miasta. Przypomnijmy, że uchwałę zobowiązującą wójta do rozpoczęcia procedury zmiany miejscowości w miasto radni podjęli w marcu. Wcześniej przeprowadzono konsultacje wśród mieszkańców. Ci wypowiedzieli się na „tak” - z 2,5 tysiąca głosujących pomysł poparło ponad 90 procent. Pozytywna opinia wojewody to dobra informacja dla samorządu.

- To jest pierwszy etap, ponieważ pani wojewoda wysyła tę opinię do ministra i teraz jest to procedowane. Stanie to na komisji wspólnej rządu i samorządu. Jeżeli tam zapadnie decyzja pozytywna, to jeszcze jest trzeci etap - wpisanie do rozporządzenia informacji, że Kobylnica staje się miastem. Do 31 lipca powinno się ukazać rozporządzenie. Teraz będziemy podejmowali dalsze działania promujące naszą inicjatywę i liczymy na to, że uzyska ona aprobatę i komisji wspólnej rządu i samorządu, jak i ministra, który podejmuje decyzję w tym zakresie - mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.