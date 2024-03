Gmina Redzikowo chce korekty swoich granic. Samorząd liczy na odzyskanie strefy inwestycyjnej

W uchwale Rady Gminy Redzikowo w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic czytamy: „Na terenach objętych wnioskiem nie zamieszkują mieszkańcy. Są to natomiast obszary istotne gospodarczo i kulturowo dla Gminy Redzikowo, związane zarówno z całą wspólnotą samorządową Gminy, jak i wchodzącymi w jej skład społecznościami lokalnymi (zwłaszcza Bierkowo i Kusowo). Oznacza to, że uwzględnienie wniosku nie będzie wiązało się z istotnymi trudnościami dla mieszkańców Gminy lub Miasta, lecz dostosuje granice do istniejących uwarunkowań i pozwoli wspólnocie samorządowej Gminy Redzikowo czerpać uzasadnione korzyści z inwestycji, które na tych terenach przez lata poczyniła Gmina”.

Wniosek o korektę granic gminy Redzikowo ma zostać rozpatrzony przez Radę Ministrów do końca lipca. Samorząd liczy na przychylność rządzących.

- Gdybyśmy nie mieli nadziei, to wniosku byśmy nie składali. Tylko w takim trybie jest możliwość odwołania się od decyzji Rady Ministrów w zakresie terenu inwestycyjnego w Płaszewku. Nie ma innej prawnej możliwości, żeby można było się odwołać – zaskarżyć, iść do sądu, czy złożyć odwołanie. To tereny, które gmina uzbroiła, a koszty inwestycji do dzisiaj spłaca – komentuje Barbara Dykier.