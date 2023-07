Kocia grypa zabija koty domowe. Jak uchronić swojego pupila przed zakażeniem śmiertelnym wirusem? 16.07.23

Wirus kociej grypy atakuje zwierzęta w Polsce. Pojawiają się ogniska zakażeń kotów

Kocia grypa jakie są objawy zakażenia kota wirusem H5N1?

Jakie są przyczyny zakażenia kotów wirusem grypy i jak uchronić kota przed zakażeniem wirusem?

Według specjalistów weterynarii wirus rozprzestrzeniać może się zarówno drogą pokarmową jak i kropelkową. Co oznacza, że zachować należy szczególną ostrożność bo zakażeniu mogą ulec również koty, które na co dzień nie opuszczają naszych domów. W jaki sposób zatem zminimalizować ryzyko zachorowania przez kota? Zobacz co należy zrobić aby Twój kot nie zachorował na kocia grypę w naszej galerii: