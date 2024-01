Kociarze i kawosze oszukani na Allegro. Słupska prokuratura umorzyła sprawę

W kwietniu i maju 2022 roku 62 osoby kupiły na portalu Allegro żwirek dla kotów i kawę. Towary te oferował sprzedający „wojcikkrzychu07”. Klienci wpłacali mu pieniądze, ale dostawy nie nadchodziły. W związku klienci objęci Programem Ochrony Kupujących, zwrócili się do Allegro o zwrot pieniędzy.

- W marcu 2023 roku sprawa wyłudzenia trafiła do naszej prokuratury, ponieważ pokrzywdzony w zawiadomieniu wskazał, że sprzedający mieszka w Słupsku – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Postępowanie dotyczyło szeregu oszustw popełnionych za pośrednictwem portalu internetowego Allegro. Ustalono, że zostały pokrzywdzone 62 osoby, które zapłaciły za żwirek dla kotów i kawę, ale nie otrzymały towarów. Poszczególne transakcje wynosiły od 60 do 90 złotych, a kilka innych dotyczy wyższych kwot do 450 złotych. Łączna strata wyniosła 9 446 złotych.