Intensywna terapia w słupskim szpitalu przeszła remont. Wyremontowano sale, powstało kameralne miejsce do rozmów

- Dziękujemy pani Malwinie za inspiracje i bezinteresowność. Rozmowy z rodzinami pacjentów tego oddziału bywają bardzo trudne i często trwają wiele godzin. Atmosfera i miejsce, w jakim się odbywają, są w takich sytuacjach ogromnie istotne – podkreślają członkowie zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Andrzej Sapiński i Anetta Barna-Feszak

Cały remont oddziału kosztował około 220 tys. zł.

Słupski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to 12 stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii dorosłych w stanach zagrożenia życia, z niewydolnościami narządowymi. W ubiegłym roku w oddziale leczono ponad 400 chorych. W szczególnych, nagłych przypadkach oddział zapewnia opiekę również dzieciom wymagającym intensywnej terapii. W 2023 r. z dotacji w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego szpital zakupił dla oddziału łóżko do intensywnej terapii, monitor transportowy, przenośny aparat USG oraz zestaw do bronchoskopii.