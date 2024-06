Kolejny robot neurochirurgiczny na testach w słupskim szpitalu. Szpital szuka finansowania, aby taki sprzęt kupić

Roboty operacyjne wkroczyły już na sale operacyjne szpitali w Polsce. W słupskim szpitala już od kilku miesięcy operuje robot Da Vinci. Testowane są jednak wciąż inne urządzenia, które mają usprawnić i udoskonalić pracę specjalistów.

- To była prezentacja kolejnego urządzenia tego typu. Testujemy to, co jest dostępne na rynku, żeby jak najlepiej dopasować sprzęt do naszych wymagań i możliwości sali operacyjnej – mówi lek. Jacek Nacewicz, specjalista neurochirurg, koordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.