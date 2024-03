Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024

Wiek mebla - to bardzo ważne! . Według ustawy z 2004 roku o podatku od towarów i usług, antyk tożsamy jest z przedmiotem mającym co najmniej 100 lat . Z kolei kolekcjonerzy twierdzą, że graniczna będzie data zakończenia II wojny światowej i tylko przedmioty wcześniej wykonane mają charakter antyku. Jeszcze inaczej na tę kwestię patrzą antykwariusze, dla których antykami są wyłącznie oryginalne przedmioty z epoki.

Stylowe meble kojarzą się głównie z antykami i starociami. To prawda! Takie meble niosą za sobą nie tylko najwyższą jakość wykonania i wieloletnią historię, a także dużą wartość sentymentalną. Jak więc w poszukiwaniu stylowych mebli trafić na właściwy przedmiot?

Możliwości mamy kilka, a są wśród nich targi staroci, domy aukcyjne, a także wyspecjalizowane w tym antykwariaty. Obecnie handel antykami coraz bardziej przenosi się także do sieci, gdzie swoje oferty udostępniają zarówno antykwariusze, jak i prywatni kolekcjonerzy. Popularne serwisy to OLX, Allegro a także od niedawna Vinted.

Jakie antyki warto kupować?

Antyki na pewno nie nadają się do każdego wnętrza. To nie jest dobry pomysł dla miłośników nowoczesnych wnętrz. Kluczowa jest kwestia dopasowania mebli do charakteru i wielkości danego wnętrza.