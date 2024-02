Kolizja w centrum Słupska na skrzyżowaniu ulicy Anny Łajming z placem Zwycięstwa

W poniedziałek około godziny 15 na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i placu Zwycięstwa zderzyły się dwa samochody marki Mercedes i Audi. Na szczęście w wyniku stłuczki nikt nie ucierpiał. Natomiast w newralgicznej części miasta powstały korki.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalali przyczyny zdarzenia. W związku z tym, że nikt nie odniósł obrażeń zakwalifikowali sprawę jako kolizję. Skutki zdarzenia usuwali strażacy.

- Przed godziną 15 na miejsce pojechał jeden zastęp strażaków i zneutralizował płyny eksploatacyjne, które wyciekły z samochodów. Krótko mówiąc: strażacy posypali jezdnię – informuje mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Policja prosi o zachowanie ostrożności podczas jazdy, dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów oraz warunków panujących na drodze. Warto zdjąć nogę z gazu, zwłaszcza w miejscach, w których notorycznie dochodzi do różnych zdarzeń. A takim jest skrzyżowanie ulicy Anny Łajming z placem Zwycięstwa, gdzie osiem lat temu doszło do śmiertelnego wypadku, po którym skrzyżowanie zostało przebudowane w celu ograniczenia prędkości. Jednak wciąż zdarzają się tam kolizje.