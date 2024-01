Kolizje, korki i zatory. Trudne warunki na drogach w regionie słupskim

- Wczoraj, od wczesnych godzin porannych do policjantów wpływały zgłoszenia o kolizjach, do których dochodziło w Słupsku i powiecie słupskim. W ciągu ostatniej doby policjanci pracowali na miejscu 20 kolizji drogowych. Zdecydowana większość z nich to drobne stłuczki, których powodem było niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, czy nieustąpienie pierwszeństwa innemu kierującemu – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

- Funkcjonariusze informowani są o kolejnych zdarzeniach drogowych, do których dochodzi w Słupsku i powiecie słupskim, a także o utrudnieniach wynikających ze śliskiej nawierzchni drogowej. Takie sygnały od kierowców policjanci od razu przekazują zarządcom dróg – mówi Bagiński. - Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. Obecnie panujące warunki wymagają dużego skupienia i uwagi za kierownicą. Wsiadając do samochodu pamiętajmy o zmniejszeniu prędkości, zwiększeniu odstępu od poprzedzającego samochodu, dostosowaniu swoich umiejętności do warunków panujących na drodze, bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, podejmowaniu z rozwagą manewrów wyprzedzania i mijania oraz włączeniu świateł mijania.