Koniec zimy w Teplickich Skałach. Czeska atrakcja tuż przy granicy [zdjęcia]

Większa część polsko-czeskiej granicy przebiega przez masyw Sudetów, łańcucha górskiego, które jest znacznie starsze niż Tatry a nawet Alpy. W ciągu 200 milionów lata Sudety były poddawane erozji, która z jednej strony wygładziła górskie szczyty, a z drugiej spowodowała, że w dolinach i wąwozach powstały fantazyjne zespoły skalne.

Jednym z nich są Teplickie Skały w północnych Czechach. Ten przyrodniczy rezerwat jest położony ok. 10 km od granicy polsko-czeskiej i ok. 35 km od Wałbrzycha, w pobliżu miasta Teplice nad Metuji. Są częścią parku narodowego Adršpašskoteplické Skály.

W tym zespole to właśnie Adršpašskoteplické Skály są bardziej znane i masowo wizytowane przez turystów. Obiegowa nazwa tego obszaru to Skalne Miasto. Skały, które wyrastają z ponad wierzchołki drzew tworzą tam niemal zwartą „zabudowę”, przez co krajobraz jest kojarzony z miastem lub labiryntem utworzonym pomiędzy skalnymi tworami.