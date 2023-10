Koszykówka. Energa Frages Słupsk wygrał na wyjeździe z zespołem Trefl II Sopot!

Energa Markos Słupsk 25 - 88 UKS Basket 8 Wejherowo

Od początku starcia układ sił był wyraźnie niekorzystny dla Energa Markos Słupsk. UKS Basket 8 Wejherowo zbudowało dużą przewagę, która była utrzymywana przez cały mecz. Niezależnie od wyniku, ważne jest, że drużyna nie poddała się i walczyła do ostatniej chwili, stawiając czoła trudnościom.

Wynik końcowy meczu to 25 do 88 na korzyść UKS Basket 8 Wejherowo. To niezaprzeczalnie wynik jednostronny, ale nie możemy zapominać, że każdy mecz to także okazja do nauki i doskonalenia się.

W drugiej kolejce u17 zespół ENERGA FRAGES Słupsk wygrał na wyjeździe z zespołem Trefl II Sopot!

Trefl II Sopot 42:107 Energa Frages Słupsk

W drugiej kolejce rozgrywek U17 mieliśmy okazję zobaczyć bardzo emocjonujący mecz pomiędzy zespołem ENERGA FRAGES Słupsk a Trefl II Sopot. Drużyna odniosła imponujące zwycięstwo na wyjeździe, co z pewnością przynosi wiele radości zarówno zawodnikom, jak i kibicom.