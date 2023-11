Koszykówka. Nienajlepszy weekend dla młodych zawodników. Energa Frages Słupsk z jedynym zwycięstwem

Od pierwszych minut spotkania, było widać determinację obu drużyn, które walczyły o każdy punkt. Goście z Pruszcza Gdańskiego utrzymywali przewagę przez większość meczu. Młodzi koszykarze z Słupska jednak nie poddawali się i do samego końca starali się odrobić straty. Pomimo zaangażowania i waleczności, nie udało się odnieść zwycięstwa. Mecz zakończył się wynikiem 55:58 na korzyść przyjezdnych.

Energa Frages Słupsk wybrali się na mecz wyjazdowy do Gdyni. W pierwszej kwarcie, słupszczanie wyglądali na bardzo rozkojarzonych. Jednak z czasem, było już zdecydowanie lepiej. W meczu widać było mocną obronę oraz szybkie ataki słupskiego zespołu.Mecz zakończył się wynikiem 56-84.

Energa GAK Gdynia 56:54 Energa Laminopol Słupsk

Spotkanie między drużyną Energa Laminopol Słupsk, a Energa GAK Gdynia było prawdziwą ucztą dla miłośników koszykówki. Pomimo końcowej porażki była to zacięta rywalizacja. Walka i zaangażowanie zawodników obu drużyn zasługują na pełną uwagę.

Energa JS Przekładnie 57:80 UKS Bryza Kolbudy

Bardzo dobrze w mecz weszli słupscy koszykarze. Dzięki dobrej obronie, goście zdobyli tylko 12 punktów w pierwszej kwarcie. Gospodarze grali dobrą koszykówkę, ale to UKS Bryza prowadziła do przerwy 4 punktami. W drugiej połowie, goście powiększali swoja przewagę i wygrali ostatecznie 80:57.

Energa JS Przekładnie Słupsk 54:101 Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot

Obie drużyny prezentowały widowiskową koszykówkę. Z upływającym czasem, to goście zdołali zbudować znaczącą przewagę i utrzymać ją do ostatniej syreny meczu. Gospodarze nie poddawali się i do samego końca starali się odrobić straty. Młodzi zawodnicy z Energa JS Przekładnie Słupsk dali z siebie w tym meczu wszystko. Jednak siła i skuteczność przeciwnika okazały się przesądzające.