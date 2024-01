Koszykówka. Zawodnicy U19 z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Polski

Przegrana U-12!

Słupski zespół przegrał z Młodymi Lwami SP27 Gdańsk 82:101. Mecz był pełen emocji, zaciętej rywalizacji i pięknych momentów. Zawodnicy walczyli z determinacją, lecz Młode Lwy okazały się silniejsze. Drużyna ze Słupska pokazała, że ma ogromne serce i nieustannie dąży do poprawy swojej gry.

Ostatni mecz w barażach U-19!

Zawodnicy U-19 Energa MJMS Czarni Słupsk zagrali przeciwko Trefl LO1 Sopot w Sopocie. Był to bezpośredni mecz o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Po nie udanej pierwszej połowie (po której wynik wynosił 43-31 dla zespołu z Sopotu). W 3 kwarcie słupscy zawodnicy narzucili własne tempo i powoli zaczęli odrabiać stratę do gospodarzy. Decydującą kwartę Czarni zaczęli bardzo dobrze, co pozwoliło im doprowadzić do remisu. Na ostatnie 10 sekund do końca po przechwycie Kacpra Kozłowicza, Nikodem Oleksy trafił trójkę, która dała 2 punktowe prowadzenie. Gospodarze mieli jeszcze 6,5 sekundy na odrobienie straty. Jednak to słupski zespół po świetnej obronie wyrwał zwycięstwo . Mecz zakończył się 73-71 dla Czarnych.