Kriokomory, sale gimnastyczne i gabinety. Rozbudowa SOSW w Bytowie

Trwa rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Już niedługo uczniowie będą mogli się cieszyć z nowych sal.

- Każdego dnia zbliżamy się do zakończenia niezwykle wyczekiwanych inwestycji przez osoby z niepełnosprawnościami - cieszy się Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. - Ci młodsi, uczęszczający do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie, z okien szkoły podziwiają jak rosną mury sali gimnastycznej, gabinetów rehabilitacyjnych i klas lekcyjnych. Nowy obiekt będzie miał ok. 1000 metrów kwadratowych powierzchni.

W nowym obiekcie będą: sale do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przynależnymi do nich łazienkami, sale do gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń ogólnych, ćwiczeń rehabilitacyjnych, sala do hydroterapii wraz z sauną, pomieszczenie z kriokomorą, pomieszczenie z komorą solną, pokój lekarski, sala sportowa o wymiarach 12x24 metrów, zaplecze techniczne, winda a także taras rekreacyjny.

- W tych pomieszczeniach kadra ośrodka będzie mogła pomagać jeszcze większej liczbie potrzebujących, a przypomnę tylko, że jako powiat wspomagamy rodziny oferując wczesne wspomaganie rozwoju, nawet niemowląt, a najstarsi uczniowie mogą ukończyć szkołę zawodową - podkreśla Waszkiewicz.

Pieniądze na inwestycję pochodzą z z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie na rozbudowę SOSW oraz adaptację budynków dawnego Gimnazjum nr 2 na potrzeby Zespołu Usług Społecznych powiat bytowski otrzymał aż 24 miliony złotych.