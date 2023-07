Krytyczny stan płytek krwi. Na apel odpowiedzieli słuchacze Szkoły Policji w Słupsku

Stacje krwiodawstwa i szpitale w Pomorskiem apelują o pomoc. Zapasy krwi i płytek krwi są dramatycznie niskie. W potrzebie są szpitalne oddziały operacyjne. Zabiegi medyczne są wykonywane, ale zapasów krwi nie ma. Gdy krwi zabraknie, mogą zostać wstrzymane. Na apel słupskiego centrum krwiodawstwa odpowiedzieli słuchacze Szkoły Policji w Słupsku, którzy oddali kilkanaście litrów krwi! Brawo.

Kilkanaście litrów krwi oddali młodzi policjanci - słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. - Zbiorowe donacje organizowane są między innymi w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie podczas wakacji na krew i materiały krwiopochodne. Całość koordynowali członkowie Klubu Honorowego Dawcy Krwi PCK działającego przy Szkole Policji w Słupsku. W trakcie ostatniego wyjścia do Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa policjantki i policjanci oddawali krew pełną a także płytki krwi. Większość dawców zrobiła to po raz pierwszy w życiu i - jak sami mówili - nie była to ich ostatnia wizyta w tej placówce - mówi Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku. Zebrana krew a szczególnie płytki krwi zostaną wykorzystane do pilnych zabiegów medycznych ratujących życie.

- W sezonie letnim, gdy duża grupa krwiodawców wyjeżdża na letni wypoczynek, krew policjantów będących w tym czasie na szkoleniach i kursach w słupskiej Szkole Policji, jest szczególnie ważna. Dlatego już teraz zaplanowano kolejne zbiorowe wyjście na honorowe donacje - mówi Kozłowski.

Podczas ostatniej akcji z 46 kandydatów do oddania krwi zakwalifikowało się 39 osób. Jak poinformował koordynator akcji - Piotr Gołębiowski z Klubu HDK PCK przy Szkole Policji - łącznie zebrano 17, 5 litra krwi. Słuchacze otrzymali także łącznie 216 czekolad, które zostaną przekazane podopiecznym domów dziecka z powiatu słupskiego. Dramatycznie niskie zapasy krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zaopatruje w krew i jej składniki wszystkie szpitale w województwie pomorskim. - Rozwój medycyny i dostęp do nowoczesnych procedur czy sposobów leczenia, sprawia, że zapotrzebowanie na krew wciąż rośnie. Szczególnie dotyczy to transplantologii, onkologii i hematologii, a także chirurgii sercowo-naczyniowej. Ma ona także ogromne znaczenie w leczeniu m. in. chorych na hemofilię, po przeszczepach, z niedoborami odporności – mówi Beata Orzeszek

starszy specjalista ds. promocji w RCKiK w Gdańsku. - Dzięki krwi ofiarowanej przez krwiodawców wytwarzane są także leki osoczopochodne, takie jak koncentraty czynników krzepnięcia, albuminy, immunoglobuliny, ratujące zdrowie i życie chorych.

Tymczasem już dziś stan grypy krwi 0 Rh- jest bardzo niski, a jest to krew najbardziej cenne, gdyż w przypadku braku innych, może ją zastąpić. Jest uniwersalna. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Krytyczny jest stan płytek krwi. - Krwi ratującej ludzkie życie brakuje a stan płytek krwi jest krytyczny, stad nasz apel – mówi Magdalena Żynis, Kierownik Sekcji ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości w RCKiK w Słupsku. - Od dobrych kilku tygodni odnotowujemy znaczny spadek stanów krwi zwłaszcza w grupach minusowych, a także ogromne braki w płytkach krwi. Tymczasem każdego dnia na oddziałach szpitalnych toczy się walka o życie i zdrowie pacjentów. Gdyby nie pomoc Honorowych Dawców Krwi, lekarze nie mogliby w pełni realizować czynności medycznych. Krew i jej składniki ratują życie podczas operacji - planowanych oraz w nagłych przypadkach: po wypadkach drogowych, po oparzeniach, u osób chorych np. na choroby nowotworowe, czy osobom z zaburzeniami krzepnięcia – mówi Żynis.

Słupskie Centrum zaopatruje w krew i jej składniki szpitale z powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego. - A w sytuacji, gdy stany krwi są wystarczające dla pacjentów z obszaru naszego działania krew przekazywana jest również według zapotrzebowania do innych centrów krwiodawstwa. W ostatnich latach udzielaliśmy pomocy pacjentom ze Szczecina, Katowic czy Warszawy. Krwi brakuje w szpitalach w całym kraju, ale w wakacje w dramatycznej sytuacji są szpitale położne na terenach turystycznych – m.in. na Pomorzu i Kaszubach. - W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, z uwagi na region jaki obsługujemy oraz biorąc pod uwagę, że w wakacje liczebność powiatu wzrasta ponad dwukrotnie, problem z dostępnością krwi dotyczy również nas – przyznaje Magdalena Andrzejewska, pełnomocnik ds. marketingu w Szpitala Specjalistycznym w Kościerzynie.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku problem braku krwi jest już teraz.

- Obecnie brakuje nam krwi grupy B Rh minus. Krew w szpitalu wykorzystywana jest podczas zabiegów i operacji, oraz do leczenia niedokrwistości – mówi Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiego szpitala. Problem rokrocznie narasta w sezonie letnim. - Problemy z dostępnością krwi mogą wynikać z różnych czynników. Niedobór krwi w wakacje z reguły wynika z mniejszej liczby dawców, gdyż wiele osób podróżuje. Zauważamy też zwiększoną liczbę wypadków ze względu na większą aktywność społeczną, podróże i działania na świeżym powietrzu, co zwiększa ryzyko wypadków i urazów. Do tego dochodzą wypadki drogowe, wypadki wodne, sportowe kontuzje i inne incydenty, które latem są bardziej powszechne – mówi Magdalena Andrzejewska ze szpitala w Kościerzynie, ale podkreśla, że krew wykorzystywane jest nie tylko podczas operacji po wypadkach. - Krew toczy się również chorym przewlekle – w przypadku problemów z krzepliwością krwi – osocze, przy małopłytkowości podaje się masy płytkowe – dodaje Andrzejewska.

Krew jest cennym darem. I choć brzmi to górnolotnie, nie ma w tych słowach przesady. - Nie da się jej niczym zastąpić — tłumaczy Edward Pokorny, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii z Ustki, który kwalifikuje potencjalnych dawców. - Wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo krew jest potrzebna, ile jest jej potrzebnej. Przy niektórych operacjach, takich jak na przykład usunięcie nowotworu w jamie brzusznej, trzeba wielu litrów krwi. Jeden dawca może oddać pół litra. Trzeba więc wielu dawców by pomóc jednemu choremu – mówi. Krew potrzebna jest do planowanych zabiegów i operacji, ale i tych nagłych, na przykład ofiar wypadków komunikacyjnych.



Krew jest najcenniejszym darem ofiarowanym przez człowieka. W Polsce jest ponad 600 tysięcy honorowych krwiodawców. Oddawanie krwi to szlachetny gest, który nie wymaga dużo wysiłku, a może uratować życie.

- Zbliżają się wakacje, czyli najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi. W tym czasie bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w województwie pomorskim stale maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Stąd apel do młodzieży, stałych krwiodawców, osób, które oddawały kiedyś krew, bądź też wahają się z decyzją zrobienia tego po raz pierwszy – nie bądźcie obojętni, oddajcie krew, która jest bezcennym darem życia. Krwi nie da się w żaden sposób zastąpić, a jej jedynym źródłem jest drugi człowiek – apeluje Beata Orzeszek z RCKiK w Gdańsku. Ramka?

Dawcą może być praktycznie każdy zdrowy człowiek, który ukończył lat 18, ale nie skończył lat 65. Mężczyzna krew może oddać nie częściej niż 6 razy w roku, kobieta - 4, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg można pobrać około 450 ml krwi. W zamian za tak cenny dar krwiodawcom przysługują pewne przywileje – jednym z nich są dwa dni wolnego – w dniu oddania krwi, oraz następnego dnia.

