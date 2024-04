Proces w sprawie śmierci na drodze w Głobinie. Sąd czeka na opinię biegłego

Prokuratura Rejonowa w Słupsku w akcie oskarżenia przedstawiła 25-letniemu obecnie Sebastianowi K. cztery zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczy spowodowania wypadku, którego skutkiem była śmierć 18-letniej Julii i 19-letniego Damiana. Oskarżony odpowiada za to, że 7 stycznia 2023 roku na drodze w Głobinie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W stanie nietrzeźwości kierował peugeotem. Nie dostosował techniki jazdy do warunków panujących na drodze, przekroczył prędkość i spowodował wypadek śmiertelny w skutkach.

Kolejny zarzut to kierowanie pojazdem po pijanemu. Następny - niezatrzymanie się do kontroli policji, a także – krótkotrwałe użycie pojazdu, ponieważ peugeot nie należał do Sebastiana K. Według prokuratury oskarżony zabrał auto bez zgody i wiedzy właścicieli.

Sebastian K. przyznał się do zarzutów z wyjątkiem zaboru pojazdu.

W czasie śledztwa prokuratura nie zleciła sporządzenia opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, ponieważ dowody były bezsporne. Sąd jednak uznał, że jest ona potrzebna do rozstrzygnięcia sprawy. Na czwartkowej rozprawie okazało się, że opinia będzie gotowa dopiero pod koniec czerwca. Nie stawiło się też dwoje świadków, na których już wcześniej z tego powodu sąd nałożył kary pieniężne. Tym razem sędzia Kamila Legowicz-Siwiec wydała nakaz doprowadzenia ich na następną rozprawę. Oskarżony nie musi się stawiać w sądzie i korzysta z tego przywileju.

Tragedia rodzin

Do tragicznych wydarzeń doszło 7 stycznia 2023 roku. Wieczorem 18-Julia miała wracać z Krzywania do Słupska autobusem. Jej chłopak, 19-letni Damian, odprowadzał ją na przystanek. W tym czasie na drodze pojawił się Sebastian K., 24-letni kuzyn Damiana. Jechał peugeotem.

- To było przypadkowe spotkanie. Nie umawiałem się. Zobaczyłem Damiana i zatrzymałem się – powiedział na pierwszym przesłuchaniu, żałując że tak się stało.