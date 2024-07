Książulo w Słupsku. Popularny youtuber ocenił bar mleczny Poranek i najstarszą pizzę w Polsce

Następnie pod ocenę poszła legendarna pizza. Książulo zamówił cztery placki na wynos. Pizza z pieczarkami kosztowała 10,70 zł, z kiełbasą 10,40 zł, z boczkiem 10,70 zł.

- Jest to bardzo dobra, świeżutka pizzerinka. Jeżeli jest tak podawana zawsze, to uważam, że jest super! Fajnie spróbować pierwszej pizzy Polsce. Pizza fajna do złapania w rękę jako przekąska na wynos. Jest bardzo fajną ciekawostką historyczną - podsumowywał recenzję Książulo.