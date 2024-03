Kubek kranówki dla zdrowia i ekologii – impreza przed słupskim ratuszem

W związku z obchodami Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Recyklingu 22 marca, w godzinach 9-13, ratusz zaprasza mieszkańców Słupska na plac Zwycięstwa na degustację wody z kranu. Świeżej, czystej i zdrowej, podanej w różny sposób. Impreza organizowana jest w ramach cyklu „Eko-spotkania w namiocie”.

Odpady – temat nie od parady

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, który został ustanowiony w celu edukacji w dziedzinie odzyskiwania surowców z odpadów oraz promocji prawidłowej ich segregacji. To doskonała okazja, żeby zastanowić się nad odpowiednim wykorzystywaniem surowców wtórnych oraz rozsądnym rozporządzaniem zasobami naturalnymi. Każdy z nas produkuje odpady i jest współodpowiedzialny za ich właściwe przetworzenie. Recykling to proces, który ma wiele zalet. Polega on na efektywnym wykorzystaniu odpadów. Obejmuje odzyskiwanie surowców z odpadów i wykorzystywanie ich do produkcji nowych pełnowartościowych produktów, a zatem proces ten zmniejsza również eksploatację złóż naturalnych. Przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz ograniczenia zanieczyszczenia gleb i wód.

Woda życia nam doda

Natomiast 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 22 grudnia 1992 roku. Od 1993 roku corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku wydarzenie jest promowane hasłem: "Woda dla pokoju" i ma na celu zwrócenie uwagi na znaczeniu słodkiej wody w życiu człowieka i jej odpowiedzialności za zrównoważone gospodarowanie zasobami. Chodzi o podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania globalnemu kryzysowi wodnemu, w celu wsparcia celu zrównoważonego rozwoju, a myślą przewodnią jest: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 r.

Co czeka nas przed ratuszem?

W ramach wydarzenia ratusz będzie promował nawyki konsumpcyjne poprzez zachęcenie do picia wody z kranu jako oszczędnej i zdrowej formy żywieniowej. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi, jaką rolę odgrywa woda w codziennym życiu, a także zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności oszczędzania i racjonalnego retencjonowania wody, w tym także kształtowanie proekologicznych postaw związanych ze zmniejszeniem ilości plastikowych odpadów opakowaniowych po wodach mineralnych kupowanych w sklepie.

- W naszym namiocie będzie możliwość rozwiązania krzyżówki pn.: „Wodni odkrywcy” oraz wodnej zagadki, testu wiedzy o recyklingu oraz pokolorowania i nazwania wodnego bohatera – na stanowisku plastycznym z użyciem markerów, farb akrylowych, kredek, wycinanek – informują organizatorzy. - Mieszkańcy miasta, którzy przyłączą się do zabawy, otrzymają materiały promujące ekologiczny styl życia: wysokiej jakości bidon na wodę, materiałową torbę na zakupy, zakładkę do książki z refleksyjnym cytatem poświęconym Ziemi lub inne drobne upominki. Do Eko-namiotu zaprosiliśmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Wodociągi Słupsk, Trzy Fale. Wspólnie będziemy mogli porozmawiać o szeroko rozumianej ekologii, w tym o właściwej segregacji odpadów komunalnych i ich redukcji.

Słupska kranówka

Słupska kranówka jest czysta i bezpieczna, a także tania i zawsze dostępna. Picie wody z kranu jest ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione. Napełnienie litrowej butelki wodą kranową kosztuje średnio około 3 grosze. Dla porównania - koszt zakupu wody ogólnodostępnej w sklepie, to niekiedy równowartość 250 butelek kranówki! Ponadto, wykorzystując butelki wielokrotnego użytku do napełniania ich wodą do picia, mamy z głowy problem z plastikowymi opakowaniami.

W krajach rozwiniętych brak wody oznacza nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym, takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety, których możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. Wodę mamy co dzień na wyciągniecie ręki. Wystarczy przecież odkręcić kran. Bardzo rzadko zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru.

Woda, która płynie w słupskich kranach, w 100% pochodzi z ujęć głębinowych. Wydobywana jest ze studni, które sięgają do 100 metrów w głąb ziemi. Bogata jest ona w cenne składniki mineralne, wśród nich wapń i magnez. Woda po wydobyciu ze studni trafia do sieci wodociągowej, skąd trafia wprost do naszych kranów.

Konkurs na maskotkę

W ramach imprezy zostanie ogłoszony konkurs na zaprojektowanie maskotki członka słupskiej EkoEkipy (EE) pn.: „Wodny bohater”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Słupska oraz uczniów słupskich placówek oświatowych. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej lub graficznej.

Autorzy najciekawszych prac (I-III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe:

I miejsce - tablet graficzny;

II miejsce - tablet elektroniczny;

III miejsce - urządzenie do przygotowywania napojów gazowanych Soda Stream.

Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia w konkursie w postaci ekologicznych materiałów promocyjnych oraz voucherów do wykorzystania w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku.

Wideo Strefa Biznesu: Jakie prawa mają konsumenci i czy je znają?