Lata 20., lata 30. Sentymentalny powrót do międzywojennej Polski. Koncert w Słupsku już w sobotę

Teatr Variete Muza zaprasza na sentymentalną podróż do międzywojennej Polski oraz za ocean. Show "Lata 20, lata 30 - Powróćmy jak za dawnych lat" już w najbliższą sobotę - 16 września na scenie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku przy ul. Kozietulskiego.

To widowisko muzyczno-taneczne, które przybliży muzykę dawnych lat w lekkiej, łatwej i przyjemnej formie.

Lata 20. i 30. to piękny okres pełen wystawnych przyjęć. W muzyce królowali Mieczysław Fogg, czy Władysław Żeleński. Natomiast za granicą George Gershwin, Cole Porter czy Louis Armstrong. Kobiece serca podbijał Rudolph Valentino, którego romans z polską aktorką - Polą Negri był głośno komentowany na całym świecie.

Na ekranach można było zobaczyć Eugeniusza Bodo, Flipa i Flapa, czy Charliego Chaplina.

Widowisko, strojami i muzyką nawiązuje do tamtych czasów. Lata 20., lata 30. to widowisko muzyczno-taneczne, którego nie powstydziłby się sam Jay Gatsby. Eleganccy panowie i dystyngowane panie wykonają takie utwory jak: Sex apeal, Zimny drań, Tango milonga, Ach jak przyjemnie, Umówiłem się z nią na dziewiątą, I got rythm czy Cheek to Cheek.

Początek o godz. 19 w auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ul. Kozietulskiego 7. Bilety w cenie 80zł można kupić na stronie internetowej kupbilecik.pl.